زيلينسكى: الاتحاد الأوروبى تمكن من الحفاظ على وحدته فى مواجهة روسيا

لندن (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبى تمكن من الحفاظ على وحدته، محذرا من إضعاف هذه الوحدة القائمة بين الدول الأوروبية فى مواجهة روسيا.

وتابع أن الحقيقة على أرض المعركة أكثر وضوحا من أي حديث ومداولات؛ مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من وقف التقدم الروسي في "خاركيف" بفضل شجاعة المقاتلين والشركاء الذين رفعوا القيود على استخدام الأسلحة الغربية، وذلك في كلمته بقمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في بريطانيا.

وأكد زيلنسكي -حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)-على أن رفع القيود على استخدام الأسلحة الغربية لم يؤدي إلى أي تصعيد بل على العكس أوقف محاولات روسيا لتوسيع الحرب، مشددا على أهمية أن يتصرف الشركاء بالشجاعة المطلوبة لتحقيق نتائج وتحويل اتجاه الحرب نحو إنهائها بقوة السلاح والدبلوماسية، مشيرا إلى أنه كلما قلت القيود على استخدام الأسلحة الفعالة كلما ستسعى روسيا للسلام.

كما طالب الرئيس الأوكراني بوجود إرادة جماعية لإسقاط المسيرات والصواريخ الروسية، وطالب كل القادة الذين يمكنهم المشاركة في هذا أن يفعلوا ذلك وخاصة أمريكا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرهم من الأصدقاء.

كما أعرب عن شكره للشركاء الأوروبيين على دعم فتح مناقشات ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما قال إنه يثبت قدرة الاتحاد على الوفاء بوعوده حتى في أحلك الظروف وهو ما يعطي أوكرانيا قوة معنوية. كما قدم شكره إلى كل من يدعم أوكرانيا بعزم في طريقها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن دعموا عقد قمة أوكرانيا للسلام، ومن "يريدون نهاية عادلة لهذه الحرب".