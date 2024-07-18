زيلينسكى يصل بريطانيا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية

لندن (أ ش أ)

وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس، إلى بريطانيا، لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة فى قصر "بلينهايم" بمقاطعة أكسفورد شاير البريطانية.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "وصلت إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المجموعة السياسية الأوروبية لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة، ولعقد اجتماعات ثنائية مع الشركاء، والتوقيع على اتفاقيات أمنية جديدة".

ولفت رئيس أوكرانيا إلى أنه من المقرر أن يجتمع، خلال الزيارة، بملك بريطانيا تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء كير ستارمر، إلى جانب عدد من المسئولين الحكوميين؛ لمناقشة التعاون الدفاعي المستقبلي، وسبل تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية.

ويجتمع 47 من قادة أوروبا اليوم في القمة الرابعة للمجموعة السياسية الأوروبية، التي تستمر حتى الغد، ومن المقرر أن يتم خلالها التركيز على عدد من القضايا، من بينها دعم كييف والديمقراطية وأمن الطاقة والهجرة.