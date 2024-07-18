ورش تمثيل وفنون شعبية ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة فى إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا فى إجازتنا".وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تدريبية بعنوان لتعليم الحساب الذهنى للأطفال، قدمت خلالها المدربة دعاء عبد الحميد، نبذة تعريفية عن البرنامج وأهميته فى القيام بالعمليات الحسابية المختلفة، وأهم الأدوات المستخدمة لتنمية الذكاء.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، نظم الفرع برئاسة حسين النوبى، مجموعة متنوعة من الورش الفنية بقصر ثقافة الأقصر منها تصميم لوحات بالرصاص وورق الكانسون، وورشة عمل أشكال فنية بقصاصات من الفوم الملون وألوان الباستيل، بجانب ورشة لوحات مستوحاة من الفن الشعبى بالألوان المائية، وأخرى لعمل تصميمات بخامات معاد تدويرها، فيما تواصلت فعاليات كل من ورشة "إعداد ممثل مسرحي" للمخرج محمود النجار، وورشة الفنون الشعبية للأطفال تدريب أحمد سعد.

وضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا" نظم الفرع برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الأقصر عدة ورش فنية منها "أبيض وأسود" الخامات المستخدمة ورق الكانسون وقلم رصاص وقلم يوكين أسود، وورشة فنية بعنوان" قصاقيص الفوم" مستخدمين فوم ألوان ومقص ومسدس شمع وألوان باستيل، وورشة فنية بعنوان "الفن الشعبي" نفذتها صفاء حسن مستخدمة كانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية، هذا بجانب ورشة بعنوان "إعادة تدوير" نفذتها منار السيد بإستخدام سطح خشبى ومسدس شمع وغراء لاصق وورد وكوب مكسور تم إعادة تدويره، ونفذ القصر ورشة فنية تدريب فنون شعبية أطفال تدريب أحمد سعد، وأعدت ورشة مسرحية "إعداد ممثل مسرحي" نفذها المخرج المسرحى محمود النجار.

وفى سياق متصل، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، شهد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة يوسى ماس برنامج "الحساب الذهني" نفذتها دعاء عبد الحميد بدأت الورشة بنبذة تعريفية عن الحساب الذهنى، وتعريف المتدربين من الأطفال بفوائد البرنامج والأدوات المستخدمة فى التدريب عليه، كما نفذ قصر ثقافة أرمنت ورشة فنون تشكيلية نفذتها إيرين بشري.

تعليم الأطفال داخل فعاليات قصور ثقافة الأقصر



تعليم الرسم والتلوين ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال في قصور الثقافة بالأقصر



جانب من ورش التعليم لدعم أطفال الأقصر



فعاليات ورش تمثيل وفنون شعبية ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال