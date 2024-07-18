رئيس وزراء بريطانيا يستضيف قادة أوروبا وسط ترحيب بعلاقات ما بعد بريكست

كتبت : نهال أبو السعود

يستضيف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر زعماء القارة الأوروبية في القمة الرابعة للمجتمع السياسي الأوروبي بعد يوم من تحديد أجندة حكومته في خطاب الملك.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، سيستخدم رئيس الوزراء اجتماع المجلس السياسي الأوروبي المكون من 47 عضوًا في قصر بلينهايم، مسقط رأس ونستون تشرشل، للدفع نحو اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة، مع تكثيف الجهود لمعالجة تراكم اللجوء في المملكة المتحدة.

ورحب كبار القادة والممثلون الأوروبيون بنهج السير كير مع الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أشاد بـ "النبرة الجديدة للحكومة البريطانية" بشأن تحسين العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأشاد الرئيس الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي بـ "عزم" المملكة المتحدة في دعم أوكرانيا عند وصوله إلى المملكة المتحدة لحضور التجمع الرئيسي.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المملكة المتحدة "ليست قريبة على الإطلاق" من التفاوض على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وفي حديثه هذا الصباح، قال إن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لن يكونا جاهزين للعمل حتى ديسمبر بعد انتخاباتهما.

بدأت بريطانيا ب تخطو أولى خطواتها نحو توطيد علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبى من أجل إصلاح الخلل فى تلك العلاقات منذ استفتاء البريكسيت - خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2016 وهى الفترة التى شهدت العديد من التقلبات فى ظل حكومات حزب المحافظين المتعاقبة واخرها حكم ريشى سوناك.

وتأتى تلك الاجتماعات فى وقت يسعى فيه رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر إلى إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى من خلال استضافة قادة الاتحاد بعد غد الخميس فى قصر بلينهام بالقرب من أوكسفورد.