رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تدريب معلمات رياض الأطفال بمركز تدريب جنوب الصعيد

سوهاج محمود مقبول

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأربعاء، ورش عمل معلمات رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي لتنمية مهارتهن في تدريس مواد اللغات بالقسم التجريبي بالمعاهد النموذجية بمركز تدريب جنوب الصعيد.

وخلال جولته التفقدية، حث رئيس المنطقة المتدربات على الاستفادة من المحتوى المقدم ويستهدف رفع كفاءتهن في التدريس وتطوير مهارتهن بما يعود بالنفع على الطلاب، ويحقق خطة الأزهر الشريف في التطوير وتزويد المعلمين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحسين آدائهم في العملية التعليمية.

وتنظم إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى ورش العمل والتي انطلقت في يوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري ولمدة (15) يومًا بالتعاون مع إدارتي رياض الأطفال برئاسة الدكتورة لبنى السيد والتعليم النموذجي برئاسة الدكتور عبد الحكم حسين لتنمية مهارات المعلمات في تدريس مواد الـ(Math)،(Science)،(Discover) بالروضة والصفين الأول والثانى الابتدائي.