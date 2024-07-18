رئيس جامعة سوهاج يكرم أعضاء هيئة التدريس لاجتيازهم برنامج الترشح لمنصب عميد كلية

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة السادسة للبرنامج التدريبي الموحد للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد، والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور عنبر محمود مدير المركز، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير الجهاز الأكاديمي بصفة مستمرة، والعمل على صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس، وإعداد القيادات الأكاديمية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المرتبطة بالإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي، مؤكداً على أن هذا البرنامج يأتي ضمن حقبة برامج القيادة التي يقدمها المركز لتحقيق دور الجامعة في إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية مع تنمية وصقل مهارات القيادات الحالية.

وأضاف الدكتور عنبر محمود أنه تم تقديم البرنامج لعدد 15 أستاذ من كليات العلوم والطب والصيدلة والتمريض والحقوق والتربية الرياضية، مشيراً إلى أن البرنامج تم تقديمه على مدار 3 أيام بمعدل 18 ساعة تدريبية فعلية شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة، اشتمل على العديد من المحاور الهامة والمتعلقة بعمل العميد، تضمنت في اليوم الأول فهم التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية وقدمه الدكتور أحمد حسانين مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والمراجع المعتمد لجودة التعليم والاعتماد، كما احتوى على التطوير المؤسسي في كل من قطاع شئون التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقام بتقديمه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مضيفاً أنه تناول البرنامج في يومه الثاني مناقشة الجوانب المالية والإدارية والقانونية في الجامعات على ثلاث جلسات منفصلة قدمها كل من الدكتور حماد عزب العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ الحقوق المتفرغ بالجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومصطفى الجندي مدير عام الحسابات بوزارة المالية سابقاً.

وأشار عنبر إلى أنه تناول اليوم الثالث بالتدريب التعريف بأهم القضايا القومية وطرق مكافحة الفساد، حيث قدمه الدكتور عثمان عبد النبي الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط، مع التعريف بإدارة الأزمات والمخاطر وقدمه الدكتور على حامد الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بالجامعة.