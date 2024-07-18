رئيس برلمانية حماة الوطن يعلن تأييده لتوصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة

كتبت نورا فخرى

وجه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الشكر للقيادة السياسية على تكليف وتوجيه الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يعكس متطلبات الشعب وأولوياته، والتي ترجمها رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة التي تضمنت الدمج والفصل واستحداث حقائب وزارية، فضلا عن نائبي لرئيس الوزراء في أهم ملفين حيث التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت علي منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.

وقال شلبي، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة خلال دراستها لبرنامج الحكومة، التقت جميع الوزراء وسعيدة بأن مصر بها هذه الكوادر، فمصر ولادة علي حد وصفه، مشيراً إلي أن كافة الوزراء لديهم سيرة ذاتية مشرفة وملمين بملفاتهم.

وأشار شلبي، إلي أن برنامج الحكومة يتضمن 4 محاور رئيسية مقسمة بدورها إلي برامج رئيسية وفرعية ومستهدفات كمية، ووجدت اللجنة خلال تواصلها مع الوزراء أن هناك إلمام بأغلب التحديات وهناك وضوح في الرؤية والتنفيذ.

كما وجه رئيس برلمانية حماة الوطن، الشكر للمستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، معربا عن تأييده لكافة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية مع متابعة تنفيذها سنويا، وكذلك المستهدفات علي المدى القصير.