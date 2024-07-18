رئيس الوزراء لـ"النواب": أتعهد بتنفيذ التوصيات الخاصة ببرنامج الحكومة.. إنفو

قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة والرشيدة لكل أعمال المجلس، مضيفا: "تابعت المناقشات خلال الجلسة حول برنامج الحكومة وكانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبى صالح الوطن".

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة.

وتوجه مدبولى بالشكر للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين التى قامت على مدار أيام بمناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة، وتابع قائلا: "أقدم الشكر لكل من أعطى الثقة وكل من رفض لأن الممارسة ديمقراطية تعنى من وافق ومن رفض وهذا هو المناخ الديمقراطى الذى نبتغيه لوطننا".

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن كل التوصيات والملاحظات التى أثيرت من اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، محل تقدير وستعتبرها الحكومة ضمن إطار تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة، متابعا:" وضعنا رؤية تفصيلية لمدة ثلاث سنوات، وهى نصف فترة البرنامج الرئاسى، وذلك يعود لطبيعة المتغيرات وتلاحقها، ونحاول وضع وضع خطط تنفيذية قادرين على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون أمام مجلس النواب، وضع كافة البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة 6 أشهر بما فيها الأجندة التشريعية بما يلبى طموحاتكم، متابعا:" نعمل على انجاز برنامج الحكومة الجديد، بالتعاون مع مجلس النواب ودعمه فى التشريعات المطلوبة لانجاز البرنامج والعمل المستمر والمتابعة الدورية، أؤمن أن نجح الحكومة لأفضل فرص ممكنة، وأن العمل العام فى هذه المرحلة هو تكليف وليس تكريما".

وأضاف :" نعمل لكى يشعر المواطن بأن حياته تتجه نحو الأفضل وهو ما يكلفنا به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات".







