دبلوماسى روسى: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات متهورة ضد بيلاروس

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قال أليكسي بوليشوك الدبلوماسي الروسي ومدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بأن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات متهورة ضد بيلاروس في ظل فشلها في ساحة القتال مع روسيا.

وقال بوليشوك، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "نأخذ بجدية التقارير الواردة بشأن تكثيف الجيش الأوكراني نشاطه على الحدود مع بيلاروس الحليفة، ويمكننا أن نتوقع من نظام كييف اتخاذ خطوات أكثر تهورًا نظرا لفشله الواضح في ساحة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف "وزارة الدفاع البيلاروسية أشارت إلى وجود حركة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكراني وأنظمة الحرب الإلكترونية والمركبات المدرعة والمدفعية بعيدة المدى على طول الحدود"، لافتا إلى أن هناك تقارير أشارت أيضا إلى نشر قوات العمليات الخاصة.

وأوضح أن الغرب اخترع ما يسمى باتفاقيات الضمان الأمني مع أوكرانيا لتجنب انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع: "هناك رأي يفيد بأن ما يسمى باتفاقيات الضمانات الأمنية هي بديل لعضوية أوكرانيا في حلف الناتو، والتي اخترعتها الدول الغربية في سبيل التصدي لانضمام كييف للحلف، وفي محاولة لإرضاء الحكومة الأوكرانية المستاءة من ذلك ودفعها لمواصلة المواجهة المسلحة مع روسيا".