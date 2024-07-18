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حزب مصر الحديثة: برنامج الحكومة طموح وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق أولوية

الخميس، 18 يوليو 2024 01:34 م
حزب مصر الحديثة: برنامج الحكومة طموح وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق أولوية مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عمل جاهدا على ملف البنية التحتية وتوفير الأمن والأمان لتحقيق الاستقرار وبناء الإنسان المصرى، وهناك تحديات ومواتمؤات، وكان لزاما على الحكومة أن تتبنى سياسات رشيدة لدعم المواطنين وضبط الأسعار والرقابة على الأسعار طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف هلال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب:" برنامج الحكومة طموح، إذا تم تنفيذه بدقة، وفيما يخص محور الأمن القومى هناك ضرورة لدعم القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة التحديات، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على المستوى العالمى، وفيما يخص محور بناء الإنسان،  يبدأ من بناء أسرة متماسكة، توفير الرعاية الكاملة للأسرة بجميع أشكالها، والعمل على تقوية القيم المصرية القويمة".

وتابع :"وفيما يخص محور الاقتصاد، لابد من إشراك القطاع الخاص وتوطين الصناعات وأبرزها الدواء، بشأن الاستقرار السياسى يجب القضاء على البيروقراطية في التعامل مع المواطنين وخلق قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة والشعب".







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