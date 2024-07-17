75مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة بنظام التخصيم

كتب إسلام سعيد

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقد بين الجهاز وشركة جلوبال كورب للتمويل بقيمة 75 مليون جنيه لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التخصيم التجاري، وقد حضر التوقيع الأستاذ حاتم سمير الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية وقام بالتوقيع الأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز والأستاذة ديالا نور الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للتمويل.

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والعمل على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويلية متنوعة تناسب احتياجات الشباب من أجل العمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة ومساعدتها على النمو والتوسع، مشيرا إلى أن هذا العقد سيتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".

وأوضح رحمي أن العقد الذي وقعه جهاز تنمية المشروعات مع شركة جلوبال بقيمة 75 مليون جنيه يهدف إلى إعادة ضخ التمويلات للعملاء بجميع محافظات الجمهورية بنظام التخصيم التجاري لافتا إلى أن هذا النوع من التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أنه بموجب هذا العقد يسمح للمستفيد الواحد أن يحصل على أكثر من تمويل بنظام التخصيم التجاري وذلك بحد اقصى 5 مليون جنيه لإجمالي قيمة عقود التخصيم التجاري مضيفا أن ذلك يسري على كافة أنشطة المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة بكافة المحافظات مؤكدا أنه التعاون سيظل مستمرا بين الجهاز والشركة للتوسع في تقديم التمويل لأصحاب المشروعات بنظام التخصيم التجاري.

وفي هذا السياق، صرّح حاتم سمير، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، أن البروتوكول الجديد يسهم في تعزيز قدرات الشركة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي، موضحاً أن جلوبال كورب قد برزت كواحدة من أفضل ثلاث شركات تأجير تمويلي وتخصيم في مصر، كما أن الإطلاق الناجح لخدمات التمويل الاستهلاكي والعقاري عزز مكانة الشركة كقوة مالية شاملة.

أشاد سمير، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت ديالا سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل، أن الشركة تحرص دائماً على التعامل مع جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2017، ويعد هذا البروتوكول الجديد شكلاً من أشكال التعاون بين جلوبال كورب وجهاز تنمية المشروعات لتمويل نشاط التخصيم. موضحة أن هناك إستراتيجية محددة تتبعها الشركة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.