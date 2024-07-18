تفاصيل برنامج إعداد معلمة تربية رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أكدت جامعة حلوان عن إعداد برنامج بكالوريوس التربية الرياضية لإعداد معلمة التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان درجة البكالوريوس في التربية الرياضية تخصص فئات خاصة، ويهدف لسد احتياجات سوق العمل بمصر والوطن العربي من معلمات التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، علي أن يكون برنامج خاص ضمن البرامج الخاضعة للمعايير الأكاديمية القياسية لجودة التعليم الجامعي.

وأوضحت جامعة حلوان، تتمثل شروط التقدم للبرنامج، أن تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة عام 2023 أو عام 2024، وأن تجتاز اختبارات القدرات للقبول.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمة التربية الرياضية المتخصصة في مجال الفئات الخاصة للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة والملتحقين بمؤسسات التربية الخاصة ويتم إعداد معلمة التربية الرياضية في التخصصات الآتية: (الإعاقة العقلية - الإعاقة السمعية - الإعاقة البصرية - صعوبات التعلم).

وتتمثل مميزات البرنامج (مدرس التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة ) أن المجال جديد ويندر التخصص فيه، والجمع بين المميزات الأكاديمية في تخصص التربية الرياضية والتربية الخاصة، وإمكانية العمل في المدارس العادية مع تقديم خدمات التربية الخاصة لمن يحتاج إليها من طلاب (الدمج).

كما يتميز البرنامج فى إمكانية العمل في مدارس متخصصة بالإعاقة التخصصية، إمكانية مواصلة الدراسات العليا في المجال، حيث إنه يندر وجود أعضاء هيئة تدريس في هذا التخصص (التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة )، وأن فرص العمل متاحة بمصر والوطن العربي.

ويتطلب الحصول على بكالوريوس التربية الرياضية تخصص فئات خاصة أن تجتاز الطالبة بنجاح (138) ساعة معتمدة ومتوسط نقاط لا يقل عن (2) ويطلب من الطالبة تقديم مشروع تخرج في نهاية الفصل الدراسي السابع ولا تتخرج الطالبة الا بعد النجاح في المشروع، ونكون مدة البرنامج ثماني فصول دراسية بما يوازي 4 سنوات , ويمكن للطالبة أن يكون تخرجها أقل من 4 سنوات اذا التحقت بالفصل الدراسي الصيفي.

وتتمثل مواصفات خريجة هذا البرنامج فى انها تشارك فى إعداد البرامج الحركية و التربوية والعلاجية لذوى الاحتياجات الخاصة، تطبيق طرائق التدريس المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيف تقنيات التعليم لضمان فاعلية التعليم، والابتكار فى تصميم و تنفيذ دروس وأنشطة التربية الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة .

وايضا توفير بيئة آمنة وصحية للتلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء الدمج، التفاعل الايجابى مع الزملاء الادارة والتلاميذ في مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، أداء مهارات الأنشطة الرياضية في مختلف أنواع الرياضات الأساسية، تطبيق آداب وأخلاقيات مهنة التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة علي مختلف أنواعهم، ممارسة الفكر المبدع الخلاق في ابتكار أدوات متنوعة الاستخدام في دروس التربية الرياضية المعدلة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهم الهياكل التنظيمية للرياضات الباراليمبية في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام التقنيات الحديثة في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة.