لجنة المعاينة تعتمد ملاعب نادى جامعة حلوان للاتحاد المصرى لكرة القدم

كتب محمد صبحى

أعلن نادى جامعة حلوان عن قيام لجنة المعاينة من منطقة القاهرة التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والمكونة من ك. أحمد السيد وك. هاني صلاح بمرافقة الدكتور محمد حسانين المدير الفني لكرة القدم، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى، بزيارة ميدانية لنادى جامعة حلوان، وذلك ضمن إجراءات تسجيل الفرق الخاصة بالنادى واعتماد الملاعب من الناحية القانونية.

وأوضح البيان شملت الزيارة تفقد الملاعب للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية ، حيث زارت اللجنة ستاد النادي وملاعب الكرة الخماسية الثلاثة التابعة للنادي، بالإضافة إلى معاينة غرف خلع الملابس للفريق الزائر والفريق الضيف، كما عاينت غرفة الحكام ، وفحص أنظمة الإضاءة ودورات المياة.

ويتميز النادى بوجود الملعب الرئيسي للنادي ، والذي يتميز بأرضية من نوع النجيل الصناعي الذي يصلح للتدريب وإقامة البطولات في مختلف انواع مسابقات كرة القدم التي تقام خارج الصالات.

ومما يزيد من أهمية هذا الملعب قدرته على استيعاب 5000 متفرج، مما يجعله مثالياً لإقامة العروض والحفلات والمهرجانات الرياضية.

وبهذه الخطوة، يكون نادي جامعة حلوان قد حقق تقدماً مهماً في مسيرته الرياضية، مما يؤهله لتسجيل فرق النادي في جميع المراحل السنية والمشاركة في خطة نشاط الاتحاد و استضافة مختلف الفعاليات الرياضية التي تقام تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم.

أشاد رئيس الجامعة ورئيس مجلس ادارة النادي الدكتور السيد إبراهيم قنديل بتقرير اللجنة ووجه ببدء التقدم لاستضافة بطولات ومعسكرات منطقة القاهرة لكرة القدم ، وأكد علي اهتمام نادى جامعة حلوان بكل أوجه التعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية.

وأكد المدير التنفيذي للنادي علي اهتمام الإدارة بجميع تفاصيل صيانة الملاعب وتوفير كل المتطلبات لتعزيز امكانيتها المادية والبشرية.