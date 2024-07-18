تعرف على فوائد تناول البردقوش.. يعالج نزلات البرد والزكام والكحة وتوسيع الشعب الهوائية

كتبت أسماء نصار

البردقوش واحد من النباتات الطبية والعطرية، الهامة ومتعددة الاستخدامات والفوائد، حيث يجري استخدامه على نطاق واسع في أغلب الدول الأوروبية، إيمانًا بقدراته ومميزاته الصحية والعلاجية، وهي المسألة التي تضعه ضمن قائمة الحاصلات التصديرية، وتعزز ضرورة زيادة الاهتمام به والتوسع فيه.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد البساتين على فوائد البردقوش كمشروب صحي.

1- يعالج نزلات البرد والزكام والكحة وتوسيع الشعب الهوائية.

2- تحسين وظائف الجهاز التنفسي.

3- الزيوت الطيارة التي تخرج منه أثناء الغليان تزيل احتقان الجيوب الأنفية وتقلل حدة السعال.

4- يستخدم مسحوق الأوراق " مُبيض للأسنان" وللتخلص من بقايا الأطعمة وعلاج أمراض التهابات اللثة وتخفيف الألم.

5- تستخدم الزيوت التي يتم استخلاصها منه في إطالة مدة صلاحية المنتجات والأطعمة المعلبة.

‎6- المداومة على تناول مشروب البردقوش، والتي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتسهيل وتسريع وتيرة عملية الهضم، والحد من احتمالات وفرص تعفن الطعام داخل معدة الإنسان.

‎7- يدخل في تصنيع دهانات المفاصل لعلاج أعراض الإصابة بالروماتيزم.

‎8- تخسيس السيدات الحوامل، وتقليل أعراض السمنة وزيادة الوزن التي تحدث خلال هذه الفترة، بالإضافة لفوائده في تحسين وضعية الجنين داخل رحم الأم.