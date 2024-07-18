تحرير 200 محضراً لمخالفات بالمخابز والمستودعات والأسواق فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 7 حتى 13 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 123 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 12 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 9 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 24 محضر للتصرف في 170 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 10 محاضر لتجميع 57 جوال بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 12 محضرًا للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن محلات مواد غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحيةوغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 9 كجم لحوم ورنجة مجمدة،٣٠ كجم دواجن مجمدة مجمدة،٣٠ كجم لحوم مصنعة، 3آلاف و600علبة حلوى أطفال مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى . ومحضرين ضد تجار تموينين لتجميع سلع تموينية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 240عبوة زيت تمويني، والتصرف في 187 كجم سكر تمويني، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لاستخدامه اسطوانات بوتاجاز منزلية، وتم التحفظ على 9 أسطوانات بوتاجاز، بجانب تحرير 4 محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازته وعرض للبيع سجائر أجنبية مجهولة المصدر، وتم ضبط 370 علبة سجائر أجنبية متنوعة.

في حين تم تحرير 9 محاضر ضد بدالين تمويليين للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية ، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمبات الرصيف غير المرخصة، وتم التحفظ على 400 لتر وقود، و15محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و8 محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية الأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، علاوة على سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا.