السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش وسلاح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاملا وسائقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 246 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 614 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 4 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "سيد ع ع د" 25 عاما، و"يوسف م ال" 20 عاما، عامل بمطعم، و"نور أ ح ع" 22 عاما، سائق تاكسي، مقيمين بمحافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2360 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.