بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية مالطا التحديات الإقليمية المشتركة

كتب أحمد جمعة

بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطى، مع وزير خارجية مالطا إيان بورج، أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مناقشة التحديات الإقليمية المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الوزير بدر عبد العاطى اليوم الخميس، من وزير خاجية مالطا، لتهنئته على منصبه الجديد.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن الوزير بدر عبد العاطي ثمن خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة بين البلدين، وأعرب عن تقديره لدور مالطا الداعم لمصر في الاتحاد الأوروبى.