انطلاق مهرجان أهالينا الصيفى لقصور الثقافة ببلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، انطلاق أولى فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفى بمركز التنمية الشبابية بمركز ومدينة بلبيس".

حيث بدأت الفعاليات بإلقاء محاضرة ثقافية بعنوان الصدق والأمانة وحرمة المال العام، للشيخ عيد الحملاوى خطيب وإمام بالأوقاف تحدث فيها عن فضل الصدق والتمسك بها والمحافظة على أداء الأمانة وحرمة المال العام و الخاص و حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.

ثم أمسية شعرية لشعراء نادى أدب بلبيس الأدباء المشاركون محمد عبد الحميد قصيدة - تبسمت أقداري، أحمد عثمان قصيدة يوسف ، والشاعر محمود عربد قصيدة تحيا مصر ، وتم عمل ورشة فنية رسم للأطفال للفنانة هند أسعد، وتم عرض لفرقة الشرقية للأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد حجازى.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم عرض فنى لفرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوى حيث قدمت أغنية مدلى بص فى عنينا جماعى للفرقة، ثم أغنية ما تسبنيش أنا وحدى لشريف شاكر وغنت المطربة مروة على أغنية ليالينا والمطربة فرح أغنية مستنياك والمطربة مروة هاشم أغنية أنا بعشقك أنا وغنى الطفل زين أغنية أن كان على القلب مافيش غيرك والطفلة أيه مطلوب من كل واطنى والمطربة سوزان طلعت ودارت الأيام.

وعلى هامش الفعاليات تم تكريم المتميزين من الأدباء والموسيقيين والموظفين كما تم تكريم أدباء الفائزين بجوائز الإقليم الأدبية، وتم تكريم المسؤولين عن ورش الخط المقامة بقصر ثقافة بلبيس.

