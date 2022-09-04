استمرار فعاليات برنامج "المسرح المتنقل" بمركز شباب الأسدية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، استمرار الفرع بتقديم فعاليات برنامج (المسرح المتنقل) فى يومه الثاني بمركز شباب الأسدية بمدينة أبو حماد في حضور أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومحمد على مدير قصر ثقافة فاقوس وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى استكمال الفاعليات حيث تضمنت ورشة رسم للفن التشكيلى وأشرفت على الورشة رانيا محمد حسانين واكتشاف مواهب وعرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايستر وأحمد صلاح بدأت الفرقة بالقرآن الكريم ثم بإنشاد دينى جماعى، مضيفاً أنه تم عمل معرض للوحات المرسومة ختاماً للفعاليات.

وبدوره أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم العروض المسرحية المختلفة للأطفال ولجميع الفئات العمرية مؤكداً أن المسرح يُعد أحد أذرع القوة الناعمة التي تسهم بشكل كبير في التأثير المباشر في تشكيل الوعي وتطوير وبناء المجتمع.

وثمن محافظ الشرقية جهود وزارة الثقافة ومساعيها التنورية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة دعم كل أشكال الإبداع وتقديم أعمال فنية وثقافية ترسخ هويتنا المصرية والعربية وتؤكد عاداتنا وأخلاقنا الحميدة.