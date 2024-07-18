المحافظ يشكل لجنة للإعداد والتجهيز لإقامة معرض" صنع فى سوهاج"

سوهاج عمرو خلف

قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، تشكيل لجنة للإعداد لإقامة معرض "صنع في سوهاج" برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وعضوية كل من " الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور عميد كلية الزراعة، و مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وممثل هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، و ممثل هيئة الاستثمار، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر "، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين، والترويج والتسويق لمنتجات المناطق الصناعية بسوهاج، وزيادة الصادرات من المنتجات السوهاجية.

و تختص اللجنة بالإعداد والتجهيز لإقامة معرض تحت شعار " صنع في سوهاج "؛ لعرض أبرز المنتجات التي يتم تصنيعها بالمناطق الصناعية بالمحافظة، مما يساهم في الترويج والتسويق الجيد لتلك المنتجات، وتعريف المجتمع السوهاجي بأهم المصانع والمنتجات المحلية.