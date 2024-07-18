الشباب والرياضة تبحث استضافة الدورة الـ8 لملتقي فنون ذوي القدرات الخاصة

كتبت ياسمين يحيى

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً تنسيقياً مع الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، لبحث الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة"أولادنا" ، والتي ستقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة ٤١ دولة من دولة، والمزمع تنفيذها خلال الفترة من (٢١-٢٨) سبتمبر ٢٠٢٤، بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي الاستفادة من قدرات ومواهب ذوي القدرات الخاصة في شتي المجالات المختلفة، والعمل علي دمجهم في المجتمع المصري.

أشار "صبحي" إلى أن الملتقى يعد فرصة هامة لإظهار قدرات وإبداعات هذه الفئة المتميزة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح الملتقى من خلال التنسيق مع جميع الجهات المشاركة من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة للشباب ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم ومواهبهم.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، عن شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي على اهتمامه الكبير بدعم ذوي الهمم، مؤكدة أن الملتقى سيحقق نجاحاً كبيراً بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة، مشيرةً إلى أن الملتقى سيضم مشاركة واسعة من ذوي الهمم من مختلف الدول العربية والأجنبية.

ويعد الملتقى الدولي "أولادنا" لذوي الهمم من أهم الفعاليات الرياضية التي تقام في مصر، ويهدف إلى نشر الوعي بقضايا ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلام سينمائية ومعارض للفنون التشكيلية وورش عمل وندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة، وستقوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة أولادنا في تنفيذ فعاليات المهرجان مساهمة من الوزارة فى دعم ورعاية اولادنا من ذوي القدرات والهمم وتقديم عروض فنية على هامش الملتقى.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لإطلاق الفعاليات في الأول من سبتمبر، وتنفيذ حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية يوم ٢١سبتمبر ٢٠٢٤، بحضور كبار الفنانين ولفيف والشخصيات العامة