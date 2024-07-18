الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لمنتصف الأسبوع والحرارة تصل إلى 45 درجة

كتب سمير حسنى

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع معدل درجات الحرارة بدأ من الأمس الأربعاء، مشيرا إلى ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ارتفاع نسب الرطوبة على القاهرة بمعدل درجتين أو ثلاثة، مع استمرار هدوء سرعات الرياح، فضلا عن الأجواء المشمسة طوال فترة النهار، موضحا أن السبب يعود إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي، باعتباره الكتلة الأساسية المؤثرة على مصر خلال فصل الصيف.

وأضاف "القياتي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن موجة الحرارة تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، على أن تتراوح درجة الحرارة في القاهرة بين 38 و39 في الظل، وصولا إلى 45 خلال الأسبوع المقبل.

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى نسب الرطوبة تكون ليلا، لذلك ينصح بفتح نوافذ المنازل والأبواب ليلا، فضلا عن الخروج في مناطق مكشوفة جيدة التهوية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزراعة تعمل الأرصاد على التنسيق مع وزارة الزراعة من خلال تقديم نصائح واحتياطات للمواطنين في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

وتابع: «يجب تأجيل الخروج خلال فترات الظهيرة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس»، مشددا على أنه في حالة التعرض للشمس يجب ارتداء ملابس تغطي الجسم بالكامل، وغطاء الرأس، فضلا عن الاحتماء في الظل قدر الإمكان.