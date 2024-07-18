اليوم السابع
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 آخرين فى قصف إسرائيلى لمنزل فى مخيم البريج

الخميس، 18 يوليو 2024 10:32 ص
استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 آخرين فى قصف إسرائيلى لمنزل فى مخيم البريج قصف غزة
رام الله (أ ش أ)

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استشهد مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم الخميس، وأصيب 7 آخرون، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طواقم الإسعاف نقلت 7 إصابات بينهم أطفال وامرأة إلى مستشفى العودة، بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية في برج الاتحاد بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين أرضا زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى جنوب المخيم، وأرضا زراعية آخرى شمال مدينة دير البلح.

وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين شرق مدينة خانيونس، والمناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح.







مخيم البريج

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الاحتلال الاسرائيلى

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