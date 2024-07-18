إصابة رجل شرطة فرنسى إثر هجوم بسكين فى باريس

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أصيب أحد رجال الشرطة الفرنسية بعد تعرضه لهجوم بسكين اليوم /الخميس/ فى الدائرة الثامنة بباريس، عند جادة الشانزليزيه، حسبما أفاد مصدر فى الشرطة.



وقامت قوات الأمن بالتصويب نحو منفذ الهجوم وأصابته على الفور ما أدى إلى مقتله. وتم نصب طوق أمنى كبير فى المنطقة، كما تتواجد خدمات الطوارئ فى موقع الحادث.



وتدخلت الشرطة بناء على طلب أحد رجال الأمن الخاص بأحد متاجر باريس الشهيرة، وعند رؤية الشرطة، هرب منفذ الهجوم حاملا سكينا فى يده واستدار فجأة وقام بطعن أحد رجال الشرطة. وعلى الفور أطلق ضابط شرطة آخر النار صوبه وقُتل بعد ذلك متأثرا بجراحه.



تم نقل رجل الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج. ويتواجد قائد شرطة باريس لوران نونيز فى موقع الحادث.



وقال جيرالد دارمانين فى تغريدة على منصة "إكس" "كان آحد رجال الشرطة ضحية لهجوم فى الدائرة الثامنة بباريس إثر تلقيه اتصال من أحد العاملين المعنيين بتأمين أحد المتاجر فى باريس".



بدوره، أكد قائد شرطة باريس لوران نونيز، أنه فى هذه المرحلة، لا يوجد دافع إرهابي، وأوضح أن المهاجم أجنبى كان يقيم فى فرنسا بصفة قانونية ويبلغ من العمر 27 عاما، وغير معروف لدى الأجهزة الاستخباراتية الخاصة بالأعمال الارهابية.