أسعار الذهب في مصر اليوم 18 يونيو 2024.. تطورات محدودة

كتب إسلام سعيد

استقر سعر الذهب في مصر في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18 يوليو 2024، بعد ارتفاع بحوالي 40 جنيها وفق الأسعار الرسمية في سوق الصاغة بسبب الصعود العالمي لسعر الأوقية إلي 2455 دولار، وهو أعلي سعر تاريخي للذهب في البورصة العالمية وفق أحدث سعر مسجل الآن.

الذهب في مصر :

عيار 24 يسجل 3783 جنيها.



عيار 21 يسجل 3310 جنيهات.



عيار 18 يسجل 2837 جنيها.



عيار 14 يسجل 2200 جنيه.



الجنيه الذهب 26480 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال جلسة الأمس فبعد ارتفاعه خلال الجلسة عاد وأغلق عند نفس سعر الافتتاح وذلك بسبب التراجع الذي شهده سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد، واليوم تترقب الأسواق المحلية أية تحركات جديدة في سعر الذهب العالمي وأثره على تحركات السعر المحلي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يعود سعر أونصة الذهب اليوم إلى محاولة اختبار منطقة المقاومة المحيطة بالمستوى 2480 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس وسجل مستوى تاريخي جديد عند 2483 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع ويغلق تحت المستوى 2480 دولار.

الآن يستهدف الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة بعد أن ينجح في اختراق خط المقاومة حول المستوى 2480 دولار للأونصة، وقد يشهد تراجع تصحيحي مؤقت وإعادة اختبار خط المقاومة الصاعد قصير الأجل عند منطقة 2450 – 2460 دولار للأونصة.



أما عن توقعات سعر الذهب في مصر، يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً فوق المستوى 3300 جنيه للجرام في محاولة لبناء قاعدة سعرية فوق هذا المستوى، ليستهدف الوصول إلى المستهدف حالياً عند 3350 جنيه للجرام، ولكن يحتاج السعر إلى تجميع المزيد من الزخم الصاعد ليستكمل الصعود، وسيكون الدعم في الغالب من تحركات أونصة الذهب العالمي فقط.



