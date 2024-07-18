اليوم السابع
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أبو الغيط يدين إعلان الكنيست الإسرائيلى رفضه إقامة الدولة الفلسطينية

الخميس، 18 يوليو 2024 03:56 م
أبو الغيط يدين إعلان الكنيست الإسرائيلى رفضه إقامة الدولة الفلسطينية أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الإعلان الصادر عن الكنيست اليوم الخميس برفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن هذا الإعلان، وما تضمنه من مبررات باطلة، إنما يكشف مجددًا الوجه الحقيقى للاحتلال الإسرائيلى ونواياه تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وفى مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 1967. 

 

وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط شدد على أن هذا الإعلان، الذى تزامن مع قيام الوزير المتطرف ايتمار بن جفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتى استكمالًا لمساعى إسرائيل الانقلاب بالكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلى القانون الدولى، بل ويهدف إلى شرعنة احتلال الفصل العنصرى ضد الشعب الفلسطينى وتطبيع تدنيس مقدساته وتقويض حل الدولتين رفضًا للسلام الذى ينشده المجتمع الدولي.

 







أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

الكنيست

فلسطين

الدولة الفلسطينية




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