5 ألقاب مهمة يتصف بها الكاهن فى الكنيسة.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أب اعتراف لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

واعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أى ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز 5 ألقاب مهمة يتصف بها الكاهن في الكنيسة..

1- الكاهن وكيل سرائر الله:

الكلمة الدقيقة لكلمة وكيل أى موصل نتيجة العمل فهو حلقة صلة بين طرفين الكاهن أمام الله يمثل الشعب وأمام الشعب يمثل الله، ولذلك هو وكيل عن الله أمام الناس ووكيل عن الناس أمام الله. لذلك يتم تسميته شفيع.

2- الكاهن سفير:

أى ممثل لشخصية من أرسله، ويمثل الفكر ويمثل الحياة، فهو يلبس العمة على شكل قبة الكنيسة وقبة الكنيسة على شكل قبة السماء، ويمثل الحياة السماوية، والذى يراه يقول إنه سفير من السماء أتى إلينا على الأرض، لكي يوصل الناس للسماء.

3- الكاهن أب:

لأنه يلد الناس فى المعمودية ولادة روحية.

4- الكاهن راعى:

بمعنى النظر والمراقبة وتوفير الاحتياجات.

5- الكاهن خادم:

يغسل الأرجل، أى يشجع على التوبة ويساعد الناس على ممارسة التوبة، وسر الاعتراف تدريب عملي للتوبة.