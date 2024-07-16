تعرف على أهم محاور خطة عمل وزارة الرى الفترة القادمة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بملف المياه بإعتبار المياه أحد أهم أدوات التنمية على مختلف الأصعدة والتي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 .

وأوضح سويلم محاور خطة عمل الوزارة برامج الهدف الاستراتيجي الأول بمحور عمل الحكومة والمعني بـ "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية" ، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة عدة برامج فرعيه هي "تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل ودول القرن الافريقي - ترشيد استخدام مياه الري - حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه - تعزيز الإدارة والحوكمة المائية - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الرى - استدامة قطاع الموارد المائية " .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- رفع كفاءة العاملين في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات ، وزيادة الأبحاث العلمية في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.

2- استكمال المشروع القومي لـ تأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات ، و زيادة التعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل منظومة تطهير المساقي .

3- تنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث.

4- مواصلة تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان .

5- استكمال وبدء مشروعات تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتطوير أنظمة التشغيل والإدارة للمنشآت الكبرى على النيل ، وخطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم ، وتحديث نظم تشغيل البوابات.

6- مواصلة تنفيذ خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية .

7- استكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة .

8- استكمال أعمال حماية الشواطئ المصرية ، والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة .

9- مواصلة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية وتغليط العقوبات لردع المخالفين .

10- تشجيع وزيادة الأبحاث التطبيقية بما يخدم أهداف الوزارة ، والعمل على رفع كفاءة الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه .

11- التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه ، والتوسع في مساهمات المجتمع المدني ، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه ، وتحديث الأطر التشريعية لضمان تطبيق قانون الرى بما يخدم الصالح العام .

12- استكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وانشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي ، والتوسع في عمل التطبيقات الحديثة ، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ .

13- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع .

14- مواصلة تنظيم إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي ، والمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه ، وتجديد وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات خارجية .

15- مواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث .



