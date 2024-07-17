واشنطن: نتواصل مع لبنان وإسرائيل لمنع تفاقم الأوضاع إلى نزاع واسع النطاق

واشنطن (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع لبنان وإسرائيل بهدف ضمان عدم تفاقم الأوضاع على الحدود إلى نزاع واسع النطاق.

وأعرب رايدر - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على الالتزام الراسخ للإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، مشيراً إلى دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.

وفي السياق ذاته، دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى وقف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تمكين النازحين في لبنان وإسرائيل من العودة إلى منازلهم.