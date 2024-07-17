ميدفيديف: روسيا تحاول منع وقوع كارثة عالمية محتملة

موسكو (أ ش أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تحاول منع نشوب صراع عالمى مدمر، غير أن معارضيها يترددون فى إظهار التحلى بالمنطق السليم.

وأضاف ميدفيديف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "ستتصرف روسيا بما يتفق بشكل صارم مع ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الرئيسية الأخرى، وكذلك قواعد القانون الدولي المقبولة عالميا".

وتابع: "ما دمنا قادرين على منع وقوع كارثة عالمية، فسوف نحاول القيام بذلك. ومن المؤسف أن أعداءنا الحاليين لا يشاركوننا تطلعاتنا، ولا يمكننا الاعتماد على حكمتهم وإرادتهم وتطلعاتهم إلى السلام. مما يعني أن كل شيء ممكن"، مبينا أن "روسيا لديها أسباب أخلاقية وقانونية لتقديم رد مناسب متناسب أو غير متماثل على أي تهديد مباشر لأمنها وسيادتها".

وأردف ميدفيديف: "هذا يندرج في المبادئ الأساسية لسياسة الدولة بشأن الردع النووي (العقيدة النووية).. إن إمكاناتنا - العسكرية والفنية والاقتصادية - أكثر من كافية للدفاع عن مواطني بلادنا والدول الصديقة".