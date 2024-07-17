مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أكبر إبادة جماعية فى التاريخ

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قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن ما يحدث في قطاع غزة هو أكبر إبادة جماعية سجلت في التاريخ.



وأضاف مندوب فلسطين - في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن إسرائيل ضربت كل قاعدة وضعت، وضربت بعرض الحائط كل مبدأ من مبادىء الإنسانية، وقتلت من يستحق الحماية من المدنيين والأطفال والنساء والعاملين في المجال الانساني والصحفيين والأطباء .



وأشار الى أن إسرائيل تجاهلت كل دولة على وجه الأرض وكل هيئة أقيمت للدفاع عن أبسط القواعد؛ من أعلى الهيئات السياسية والهيئات القضائية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.



ولفت إلى أن اسرائيل تصنع أزمة إنسانية تجعل من التجويع جوهرها، وشهدنا تجويعا وتعطيشا ونشرا للأمراض كأسلحة حرب تستخدم بحق مليوني نسمة .



وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن اسرائيل تتحجج بالأمن حتى تفلت من العقاب على أسوأ الجرائم، التي يمكن تخيلها وكأن أمنها هذا له أن يضفي الشرعية على الابادة الجماعية والاستعمار وعلى جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية.



وأضاف أن وقف اطلاق النار في غزة سينقذ الأرواح وسيوقف مسار هذه المعاناة والإفراج عن الرهائن والسجناء من الطرفين وتوصيل المساعدات الانسانية والى نزع تصعيد اقليمي فوري، وسيحافظ على ما تبقى من أمل في نظامنا التعددي