مفتى الجمهورية يدين هجوم داعش الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان

كتب لؤى على

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجوم الإرهابيَّ الذي نفَّذه تنظيم "داعش" الإرهابي على مسجد في سلطنة عمان، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصًا بالإضافة إلى استشهاد خمسة من القوات العُمانية.

وأشار المفتي -في بيان له- إلى أنَّ هذا الهجوم يُظهر الوجه القبيح للإرهاب الذي لا يعرف حرمةً للأماكن المقدسة ولا لدماء الأبرياء. وأكَّد أنَّ مثل هذه الأعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى السلام والرحمة.

كما وجَّه خالص العزاء لحكومة سلطنة عمان وشعبها في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يتقبَّل الشهداء ويمنح المصابين الشفاء العاجل. وشدَّد على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدِّد الأمن والاستقرار في المجتمعات.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتبنِّي استراتيجيات فعالة لحماية المجتمعات من هذا الخطر الداهم، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يحلَّ السلام والأمان على العالم أجمع.