البحرين تدين بشدة حادث إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في مسقط بسلطنة عمان

أ ش أ

أدانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عمان، الذي أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، معربة عن استنكارها لهذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عمان.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية، تأكيد تضامن المملكة مع سلطنة عمان فيما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن تعازي ومواساة المملكة قيادة وشعبًا لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العماني الشقيق، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.