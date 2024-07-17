مصرع صياد ونجله داخل بحيرة المنزلة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي صياد ونجله مصرعهما غرقًا، داخل بحيرة المنزلة وذلك أثناء عملهما في صيد الأسماك، شمال محافظة الدقهلية، حيث سقط نجل الصياد من المركب وأثناء محاولة والده إنقاذه سقط معه وجرفهما التيار، ولم يتمكنا من الخروج، وجرى انتشال جثتيهما وإيداعهما ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بغرق أب ونجله أثناء عملهما على مركب صيد في بحيرة المنزلة، بنطاق مركز المنزلة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، برئاسة المقدم محمد الشربيني، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثتين وهما: حسن ياقوت ياقوت علي، 40 عامًا، صياد، ونجله يوسف حسن ياقوت، 12 سنة، طالب بالصف السادس الإبتدائي، مقيمان بقرية الشبول دائرة المركز.

وكشفت التحريات أنه أثناء عمل الأب وابنه على مركب صيد في بحيرة المنزلة، سقط الطفل داخل المياه، وأثناء محاولة والده إنقاذه سقط معه، وجرفهما التيار ولقيا مصرعهما غرقًا، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى المنزلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.