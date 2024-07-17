مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عُمان

كتب لؤى على

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حادثة إطلاق النار الذي وقع في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة وإصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم أربعة أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك طبقًا لما أعلنتهُ الشرطة العمانية في بيانها الذي أكدت خلاله على ضرورة استقاء المعلومات من جانبها دون الالتفات لمعلومات صادرة من جهات غير موثوقة.

وأكد المرصد أن ترويعَ الآمنينَ وسفكَ الدماءِ واستهدافَ التجمعاتِ ليس من الإسلامِ في شيء، مشدداً على رفضه لكل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان الآمنين للخطر، كما قدم المرصدُ تعازيَه لأسرِ الضحايا ولحكومةِ سلطنة عمان، سائلاً اللهَ تعالى أن يتغمدَ الضحايا بواسع رحمتِه وأنْ يُلهِمَ أهلهم الصبرَ والسلوان.