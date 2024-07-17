محافظ كفر الشيخ يشهد سيناريو إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، شركة مصر لتعبئة الغازات "إيجي جاس" بالمنطقة الصناعية، بمدينة بلطيم، على مساحة 53 ألف متر مربع، بقوة 157عامل، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وإمام السبيعي، مدير منطقة بلطيم الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث استمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح مفصل من المهندس صبحي بركات، مدير المصنع، حول طبيعة العمل، ومراحل تعبئة الأسطوانات، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح من 25 إلى 35 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا حسب الإحتياج، ومن 1000 إلى 1800 إسطوانة 60 لتر" تجارى"، فضلًا عن تفقد المبنى الإداري ومبنى كهرباء القوى، وعدد من أقسام بمصنع غاز بلطيم.

‏وشاهد محافظ كفرالشيخ، سيناريو إعلان حالة الطوارئ، ومواجهة الكوارث والأزمات، بدايةً بسماع جرس الإنذار قبل ملاحظة أي حالة طوارئ فيتم إخلاء المبني، وتدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق، وعمل إسعافات أولية، والتعامل مع خطط الإخلاء وقراءة خرائط مخارج الطوارئ، وتفقد نواحي بيئة عمل المنشأة وتجهيز طفايات الحريق والتي تضمن 2 طلمبة حريق بسعة 568 متر مكعب/ الساعة، وذلك لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وتحقيق الطمأنينة، وذلك عن طريق الإخلاء وهو نقل الأشخاص من مكان العمل المعرض للخطر إلى مكان آمن بنهاية مسار الخروج واستكمال خطة الإخلاء ودور مجموعات الإخلاء لتأمين الأرواح والتعامل مع إصابات العمل.