محافظ كفرالشيخ يتفقد مصيف بلطيم والمركز التكنولوجي.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أقسام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، للوقوف على سير وطبيعة العمل فى مختلف الأقسام والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها "إدارة المتابعة، و‏الإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك، وغيرها من إدارات الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم"، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسئولى الأقسام والوحدات حول طبيعة العمل والمهام التى يتم إنجازها، مشددًا بحسن معاملة المواطنين، قائلًا "احنا هنا لخدمة المواطن" موجهًا بسرعة إنهاء طلبات المواطنين.

‏كما تفقد محافظ كفرالشيخ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمصيف بلطيم، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والإطلاع على سير العمل وتلقى طلبات المواطنين، واستمع إلى شرح من مسئولى المركز التكنولوجي، حول طبيعة العمل وكيفية إستقبال طلبات المواطنين، من خلال خدمات الشباك الوأحد.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور الوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية فى خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

وخلال جولته، التقى محافظ كفرالشيخ، بعددً من أهإلى مدينة مصيف بلطيم، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، قائلًا "احنا هنا لخدمة المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهإلى مصيف بلطيم عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، وتطلعات واحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.