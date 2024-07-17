محافظ بنى سويف يبحث منظومة العمل بالاستثمار والمناطق الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المحلية، وفق برنامج وجدول زمني، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، فى حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة"مقرر المجلس"،وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

حيث تمت مناقشة الموقف المالي والتنفيذي للربع الأول من العام المالي 2024/2025،واستعراض إجمالي الاعتمادات المخصصة على بنود وأنشطة الخطة في قطاعات :الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلا عن متابعة الجهود في مجال تنفيذ مبادرة تميز حوافز الأداء ،حيث تم مراجعة المحاور الرئيسية والمتطلبات اللازم توفيرها لاستيفاء معايير التقييم ،بهدف الحصول على حافز المبادرة، التي تنفذها وزارة التخطيط وتستهدف تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، و قياس ومتابعة الأداء لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وافق المجلس ، على إلغاء بعض قرارات التخصيص التي صدرت في فترات سابقة،لصالح عدد من الجهات التنفيذية ، نظرا لعدم استغلال تلك المساحات "لفترة طويلة" للبدء في المشروعات المخصصة لها ، مع إعادة دراسة تخصيص تلك المساحات والأراضي في إنشاء مشروعات ومرافق،بحسب الأولوية والحاجة الماسة" لتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمرافق.

وكلف المحافظ رؤساء المدن ومسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية ذات الصلة، بالمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات على تلك المساحات والأراضي الصادر بشأنها قرارات بإلغاء الترخيص،وإعداد تقرير مصور بتلك القطع والمساحات "في غضون أسبوع" لدراسة أنسب السبل لاستغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام،وفق احيتاجات كل منطقة وبحسب الأولويات وما يقتضيه الصالح العام.

في سياق متصل، كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العاملين بمكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة والمناطق الصناعية، على مجمل جهودهم في حل مشاكل المستثمرين ، وفي ضوء خطاب وزارة التنمية المحلية الذي تسلمته مديرة المكتب عن حجم الجهود التي بذلتها المنظومة في التيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم بنسبة 100% ،ضمن خطة المحافظة للدفع بملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة الملفات التي توليها المحافظة أولوية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.