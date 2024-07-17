محافظ بنى سويف يجتمع بمسؤولى الصحة ويؤكد أهمية التعامل المناسب مع المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

اجتمع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمسؤولى قطاع الصحة للوقوف على الإجراءات المنفذة، حيال عدد من معوقات تقديم الخدمة الصحية على مستوى المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتلبية متطلبات خدمة صحية جيدة، لاسيما وأن القطاع الصحى فى مقدمة القطاعات الحيوية التى توليها الدولة أهمية كبيرة، وذلك بحضور: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف.

ناقش المحافظ الإجراءات العملية المنفذة لمنع أو الحد من أية تكدسات أو زحام أثناء حصول المواطنين على الخدمة والرعاية الصحية، من خلال تكثيف العمل وامكانية زيادة الأطقم الطبية فى أوقات الذورة، وتنظيم عملية الدخول، وكذا إتاحة أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم، وتنفيذ التدابير اللازمة لتسلسل الإجراءات المتبعة وغيرها من الحلول غير التقليدية.

واستمع المحافظ لاستعراض تقرير المنظومة الصحية بشأن تأخر صرف بعض أدوية قرارات العلاج على نفقة الدولة، ونتائج عمل لجنة حصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة، وذلك تحت إشراف الطب العلاجى، مع إعداد تقرير شامل يتم عرضه بنتائج عمل تلك اللجنة أولًا بأول.

فيما أفادت وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك، حيث تم توفير كمية " 175 "خرطوش أنسولين وزيادة منافذ التوزيع إلى" 5 منافذ" لتوزيع الأنسولين على المواطنين، بجانب توفير كمية آخرى من الأنسولين بعدد (130 فيال) وتم توزيعها على المواطنين، إضافة إلى توفير كمية " 40 فيال "أنسولين من مخزون طوارئ مركز الواسطى، ومتابعة تنظيم عمليات التوزيع على المرضى والقضاء على مشكلة تكدس المواطنين وحصول جميع المترددين على المستشفى على احتياجاتهم من الانسولين طبقا للقرارات الصادرة لكل مريض.

وتم التواصل والتنسيق مع طوارئ الوزارة والاتصال بالمخازن الاستراتيجية، وجار إرسال سيارات من المديرية لاستلام الكميات المخصصة للمحافظة من الأنسولين من مخازن إدارة الطوارئ بحلوان، بجانب قيام المديرية بتشكيل لجنة لحصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة، وذلك تحت إشراف الطب العلاجي.

من جهته أضاف مدير فرع التأمين الصحى أنه يتم التنسيق مع الهيئة والجهات ذات الصلة بوزارة الصحة والتكامل مع مديرية الصحة، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر صرف الأدوية فور وصولها للمستحقين للتأمين الصحى، لاسيما الأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى والأمراض المزمنة، ويتم عمل حصر بالنواقص من الأدوية واستبدال بعضها ببدائل متوفرة

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة اللحظية الميدانية لكافة المنشآت والمراكز الطبية، مؤكدا على أهمية التعامل المناسب مع المواطنين، وتوعيتهم بالإجراءات المناسبة والجهود المبذولة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية.