محافظ الوادى الجديد يترأس أول مجلس تنفيذى بعد تجديد الثقة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، واستهل المحافظ بتقديم الشكر لجميع المسئولين والمواطنين كشركاء للمسئولية والنجاح على الجهود المبذولة، والتي تُوجت بتجديد ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أنها مسئولية كبيرة تستلزم العمل بجد وإخلاص لاستكمال المسيرة.

وبدأ الاجتماع بآداء القسم لكبار المسئولين والمديرين بالمحافظة؛ تجديدًا للعهد بصون مصالح المواطنين حرصًا على الصالح العام.، وعرض تقرير نجاح عن الفترة الماضية ووضع خطة تطوير مستقبلية لكل قطاع؛ لمناقشتها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة وتدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ، والانتهاء من تسكين وانتقال جميع العاملين بالجهات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة سبتمبر المقبل؛ تمهيدًا للافتتاح خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

ووجه المحافظ بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتهاء من صيانة المدارس والإنشاءات الجديدة طبقًا للجدول الزمني المحدد، ووضع خطة لتغطية كافة المصالح الحكومية والمدارس والمساجد بالطاقة الشمسية، والتأكيد على الاهتمام بالمنظومة الصحية وتطويرها، ومتابعة مكاتب تلقي شكاوى المواطنين بالمستشفيات، وتدبير أطباء للوحدات الصحية خاصةً بالقرى والمناطق النائية.

كما وجه المحافظ بتفعيل وحدات الكشف عن بعد، وحصر جميع المعوقات التي تواجهها؛ للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية اللائقة، وتشديد الرقابة على الأسواق، وإلزام الباعة بإعلان الأسعار بشكل واضح، وتكليف رؤساء المراكز باستمرار مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية بما يشمل: (اللحوم - الدواجن - الأسماك - الخضروات - الفاكهة - السلع التموينية) لمحاربة الغلاء وجشع التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وجرى عرض تقرير يومي لأرصدة السلع بفروع المصرية ماركت بمراكز المحافظة، والتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء المراكز لطرح السكر بسعر مدعم (30 جنيه للكيلو) كمبادرة من المحافظة، وتم تكليف مديرية الطب البيطري بتوزيع أطباء بيطريين بالقرى المحرومة لتوفير الخدمة بها، على أن تتكفل المحافظة بمرتباتهم كمبادرة من المحافظة، والاستفادة من إنتاج مجمع ألبان الفرافرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان وتصدير الفائض.

كما تم التوجيه بتشكيل لجنة من مديرية الأوقاف لتجديد وإحلال فرش المساجد بالتعاون مع الوزارة، وذلك بحسب حالة المسجد، ومتابعة موقف المشروعات والطرق التي يتولى جهاز التعمير تنفيذها والإشراف عليها، وعرض تقرير بالموقف التتفيذي للطرق التي يقوم فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذها، وحصر المعوقات للتنسيق مع الوزارة بهذا الشأن، وتكليف رؤساء المراكز بالتواصل المستمر وعقد لقاءات دورية مع المواطنين بكافة القرى يتم الإعلان عنها مسبقًا؛ لحصر مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، واعتماد حركة تغييرات تشمل عددًا من المسئولين خلال الفترة المقبلة؛ لتطوير منظومة العمل الحكومي وضخ دماء جديدة، وتبنّي الأفكار المبتكرة التي تعم بالنفع على المجتمع؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.