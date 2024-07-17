محافظ المنيا: المواطن هو المستفيد الوحيد من عوائد التصالح

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أعمال إنشاء مجمع مواقف سيارات ديرمواس الجديد ، المقام علي مساحة اجمالية 2280م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بمليون و 250 ألف جنيه، حيث يتكون من ساحة إنتظار لما يقارب 250 سيارة ، لخدمة مواطنى المركز خاصة أهالي غروب ديرمواس ، وذلك لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة.

أوضح المحافظ، أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية للمواطنين ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية، وتنفيذ مواقف سيارات حضارية بما يسهم فى القضاء على كافة المظاهر العشوائية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع ، موجهاً الشركة المنفذة بتذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، ضماناً لدخوله الخدمة وفقا للخطة الزمنية المعدة لذلك .

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ، المركز التكنولوجى بديرمواس، لمتابعة تلقى ملفات التصالح فى مخالفات البناء ومدى تفاعل المواطنين مع التيسيرات المقدمة لهم فى هذا الصدد ومدى رضاهم عن أداء موظفى المركز وسرعة إنجازهم للمهام دون تقصير ، مؤكدا انه لن يسمح بوضع معوقات او ممارسة اى اجراءات بيروقراطية معطلة ، لأن المراكز التكنولوجية هدفها الاساسى تيسير الإجراءات وإنجازها فى أسرع وقت ، موجهاً بحسن معاملة المواطن والتسهيل عليه وتوعيته بأهمية التصالح وجدواه التى تعود على المواطن نفسه لأنه الوحيد المستفيد منها ، مشيراً إلى أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا من المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح وتقنين أوضاعها.

كما عقد المحافظ ، اجتماعاً موسعاً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بحضور رئيس المركز، ونوابه ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية، شملت: ملف التصالح على مخالفات البناء ، ومتابعة تنفيذ الموجة 23 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،والجهود المبذولة لمواجهة المتغيرات المكانية ، الى جانب توفير العنصر البشري للارتقاء بمنظومة النظافة بشكل دورى لتحسين الصورة البصرية وحفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمركز ، ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، مشددا علي مراعاة الضمير المهني وانجاز المهام الوظيفية علي أكمل وجه ووضع الأفكار والمقترحات لحل القضايا والمشكلات التي تمس المواطن.

وعقب الاجتماع، استمع المحافظ لطلبات المواطنين المتواجدين بمقر الوحدة المحلية لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، وذلك فى إطار إستراتيجية المحافظة فى التفاعل مع المواطنين، ووجه المحافظ بحل جميع الشكاوى بشكل فورى فى وجود القيادات التنفيذية .

رافق المحافظ ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، دكتور رجب قياتى رئيس مركز ديرمواس، مسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

