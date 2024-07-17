محافظ المنيا يتجول فى شوارع ديرمواس ويتفقد مخازن سلع تموينية.. تفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

استكمل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جولته بمركز ومدينة ديرمواس، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المرورى ومدى تحقيق السيولة المرورية داخل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية داخل دائرة المركز، مؤكدًا ضرورة منع أى تعديات أو إشغالات على حرم الطريق العام، والالتزام بخطوط التنظيم للشوارع وعدم التعدى على الأرصفة لأنها ملك الجميع.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والاستمرار فى رفع أى إشغالات عن جانبى الطريق العام وأمام المحلات التجارية مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض، محذرا من خطورة تجميع القمامة أو المخلفات بجوار محولات الكهرباء، حماية للمواطنين وسلامتهم وحفاظا على المنشآت العامة والشكل الحضارى اللائق.

وأثناء جولته بشوارع مدينة ديرمواس وسط حفاوة الأهالى، التقى المحافظ عددا من المواطنين واصحاب المحال، وتجاذب معهم أطراف الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مصدرا الاوامر لمسئولى التموين والتضامن بفحص عدد من الطلبات ومراعاة الجانب الإنسانى فى التعامل مع الحالات الاجتماعية، وتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المواطنين وحل مشاكلهم .

كما وجه مسؤولى المرور بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة بشوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة لمنع التكدس والازدحام والتيسير على المواطنين فى حركة سيرهم وتنقلاتهم، من خلال التنسيق مع شرطة المرافق ومراجعة التراخيص لتحقيق الانضباط المرورى للشارع، وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين والحد من الاختناقات المرورية خاصة وقت الذروة واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من مخازن السلع الأساسية، حيث اطمأن المحافظ، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية والكميات المطروحة فى الأسواق من زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى انتظام توزيع السلع الغذائية على المنافذ لبيعها للمنتفعين من حاملى بطاقات التموين، مؤكدًا أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.

وأكد المحافظ، على توافر السلع الغذائية فى الأسواق بكميات كافية، مع تنويع المعروض منها لتناسب الجميع، مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لفرض السيطرة الرقابية على الأسعار ومواجهة أى ممارسات احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين وعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية.

واختتم المحافظ جولته بزيارة عدد من المخابز البلدية والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة وعد من المولات التجارية وذلك لمراقبة جودة رغيف الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وجودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للسلع الاستراتيجية منعًا للتلاعب بقوت المواطنين.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، دكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مسئولى التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.