محافظ الإسماعيلية يتفقد إنشاء كوبرى معدنى على طريق الإسماعيلية السويس الزراعى

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء كوبري معدني أعلى مصرف المحسمة على طريق بر أيسر ترعة السويس "طريق الإسماعيلية السويس الزراعي"، بنطاق مركز الإسماعيلية.

وخلال تفقده، استمع "أكرم" لشرح تفصيلي عن المشروع، من المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

حيث تم اتخاذ قرار إنشاء الكوبري ليتناسب مع تطوير طريق بر أيسر ترعة السويس، والذي تم تطوير عرضه من 6 متر إلى 18 متر، وعليه تم اتخاذ قرار إنشاء كوبري بعرض 12 متر أعلى مصرف المحسمة القاطع لطريق بر أيسر ترعة السويس حتى يتم استعدال عرض الطريق الأسفلتي.

ويتم إنشاء الكوبري بالتنسيق بين محافظة الإسماعيلية ممثلة في مديرية الطرق والنقل، ووزارة الموارد المائية والري، وذلك بطول 20 متر، وعرض 12 متر، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 22 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75٪، على أن يتم الافتتاح الرسمي للكوبري في أول شهر أغسطس القادم.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من إنشاء الكوبري هو خدمة حركة السيارات والمواطنين بمركزي الإسماعيلية وفايد، وخدمة طريق معدية سرابيوم، واستكمالًا للإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه في توسعة طريق بر أيسر ترعة السويس بطول 12 كم، بنطاق مركزي الإسماعيلية وفايد.

