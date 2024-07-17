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مبادرة عنيك فى عنينا أبرز جهود التحالف الوطنى فى محور الرعاية الصحية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:00 ص
مبادرة عنيك فى عنينا أبرز جهود التحالف الوطنى فى محور الرعاية الصحية جانب من المبادرة
كتبت إيمان علي

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يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهوده لإطلاق عدد من القوافل الطبية الموسعة داخل محور الرعاية الصحية والتي جابت محافظات الجمهورية، وذلك بهدف المساعدة على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، استكملت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، نشاطها المكثف في تنفيذ مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى، وعملت على تنظيم قافلتين خلال الأيام الماضية: اليوم الأول بالتعاون مع هيئة قناة السويس بقرية العاشر من رمضان ببورسعيد، وقافلة بالتعاون مع أوركيديا للصناع الدوائية بقرية الصفراوية بأبشواي بالفيوم.

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مبادرة عنيك في عنينا 
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الكشف الطبي على المرضى 


وواصلت مؤسسة صناع الخير تقديم خدمات إجراء عمليات العيون لأهالي قرية عامر بالسويس، وذلك في إطار ما تحظى به مبادرة عنيك في عنينا من اهتمام كبير، خاصة أنها تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى القرى والنجوع.

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خلال إحدى القوافل 

وتأتى مبادرة عنيك في عنينا من مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون، حرص على إهداء عدد من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية للمؤسسات الطبية الجامعية من أجل تمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة، وكان آخر هذه الأجهزة جهاز تشخيص أهدته عنيك فى عنينا مؤخرا لمستشفى الحسين الجامعي وجهاز تشخيص لمستشفى رمد طنطا.







عينك في عنينا

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