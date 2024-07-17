ما طرق التبرع بالبلازما وما الأمراض التي تعالجها؟

كتبت فاطمة ياسر

وفقا لتصريحات خاصة لليوم السابع أكدت الدكتورة هالة عدلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات الدم في المصل واللقاح سابقا، أن مشروع إنشاء مصنع لمشتقات البلازما فى مصر يعتبر من المشاريع المهمة والرئيسية والقومية، حيث يساعدنا في عدم استيراد الأدوية المستخدمة من مشتقات البلازما.

وأوضحت أن تجمع البلازما يختلف عن التبرع بالدم الذي يتطلب التبرع كل ثلاثة أشهر، بينما التبرع بالبلازما يمكنك التبرع بها بعد مرور أسبوع أو اثنين .

وأضافت، أن التبرع بالبلازما يكون عن طريق جلوس المتبرع علي جهاز مخصص لفصل البلازما بطريقة تكنولوجيا معينة يتم خلاله أخذ البلازما من الدم، وترك كرات الدم الحمراء، ويتم حفظها في درجات ثلاجات مخصصة ولها مواصفات خاصة، تحت درجة حرارة -22.

الأمراض التى تساعد البلازما فى علاجها، ومنها:

* علاج مرضى الهيموفيليا (النزيف المتكرر).

* أمراض الكبد، والكلى وبعض أمراض القلب وسرطان الدم.

* الحروق.

* لمنع وعلاج النزيف أثناء الحوادث.

* علاج بعض الأمراض الروماتزمية وإصابات الملاعب بحقن البلازما فى المفاصل والأربطة واوتار العضلات.

* لأغراض التجميل وعلاج بعض الأمراض الجلدية.

* بلازما المتعافين من المرض لعلاج بعض الأمراض المعدية والخطيرة مثل كورونا عن طريق نقل الأجسام المناعية التى قضت على الميكروب من بلازما المتعافى إلى دم المريض بنفس الميكروب بعد فشل باقى طرق العلاج.

* علاج الكثير من الأمراض المناعية عن طريق تغيير البلازما المحتوية على أجسام مناعية ضارة.