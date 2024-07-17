كيف تتوقف عن إسعاد الآخرين على حساب نفسك؟.. الطب النفسى يجيب

كتبت فاطمة خليل

الشخص الذى يرضى الناس هو الشخص الذى يضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته، وهذا النوع من الأشخاص منسجم للغاية مع الآخرين وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه مقبول ولطيف، لكن من الممكن أن يواجه الأشخاص الذين يرضون الناس أيضًا صعوبة فى الدفاع عن أنفسهم، ما قد يؤدى إلى التضحية بالنفس أو إهمال الذات، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح من خبراء الصحة النفسية حول كيفية التوقف عن إسعاد الآخرين على حساب نفسك، بحسب موقع "Very well health".

إذا كنت من محبى إرضاء الناس فقد تكون معروفًا بفعل كل ما يلزم لإسعاد الآخرين، على الرغم من أن كونك لطيفًا ومفيدًا أمر جيد بشكل عام، إلا أن المبالغة فى إرضاء الآخرين يمكن أن تتركك منهكًا عاطفيًا ومتوترًا وقلقًا.

كيف تتوقف عن إسعاد الآخرين على حساب نفسك

هناك بعض الخطوات التى يمكنك اتخاذها للتوقف عن إرضاء الناس وتعلم كيفية موازنة رغبتك فى إسعاد الآخرين دون التضحية بنفسك.

وضع الحدود

من المهم أن تعرف حدودك، وتضع حدودًا واضحة، كن واضحًا ومحددًا بشأن ما ترغب في القيام به.

إذا بدا أن شخصًا ما يطلب الكثير، فأخبره أن ذلك يتجاوز حدود ما ترغب في القيام به وأنك لن تتمكن من مساعدته.

هناك أيضًا طرق أخرى لإنشاء حدود في حياتك للمساعدة في السيطرة على ميولك التي ترضي الآخرين، على سبيل المثال، يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية في أوقات معينة فقط لتعيين حدود للوقت الذي يمكنك فيه التحدث.

يمكنك أيضًا توضيح أنك متاح فقط لفترة زمنية محددة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا لأنه يضمن أن لديك السيطرة ليس فقط على ما ترغب في القيام به، لكن أيضًا عندما تكون على استعداد للقيام به.

ابدأ بتغييرات صغيرة

قد يكون من الصعب إجراء تغيير مفاجئ، لذلك غالبًا ما يكون من الأسهل البدء بتأكيد نفسك بطرق صغيرة، فقد يكون تغيير الأنماط السلوكية أمرًا صعبًا، في كثير من الحالات لا يتعين عليك إعادة تدريب نفسك فحسب، بل يتعين عليك أيضًا العمل على تعليم الأشخاص من حولك فهم حدودك.

ولهذا السبب، قد يكون من المفيد أن تبدأ بخطوات صغيرة تساعدك على أن تصبح أقل إرضاءً للناس.

ابدأ برفض الطلبات الصغيرة، أو حاول التعبير عن رأيك في شيء صغير، أو اطلب شيئًا تحتاجه.

على سبيل المثال حاول أن تقول لا لطلب عبر رسائل واتساب ثم اعمل على إخبار الناس بـ "لا" شخصيًا.

تدرب في أماكن أو مواقف مختلفة مثل التحدث إلى مندوبي المبيعات، أو الطلب في مطعم، أو حتى عند التعامل مع زملاء العمل.

في كل مرة تتخذ فيها خطوة صغيرة بعيدًا عن إرضاء الناس، ستكتسب ثقة أكبر ستساعدك على استعادة السيطرة على حياتك.

تحديد الأهداف والأولويات

فكر في المكان الذي تريد قضاء وقتك فيه. من تريد مساعدته؟ ما هي الأهداف التي تحاول تحقيقها؟ يمكن أن تساعدك معرفة أولوياتك في تحديد ما إذا كان لديك الوقت والطاقة لتكريسهما لشيء ما أم لا.

إذا كان هناك شيء ما يستنزف طاقتك أو يأخذ الكثير من وقتك، فاتخذ خطوات لمعالجة المشكلة عندما تتدرب على وضع هذه الحدود وارفض الأشياء التي لا تريد فعلها حقًا، ستجد أن لديك المزيد من الوقت لتكريسه للأشياء التي تهمك حقًا.

جرب الحديث الإيجابي عن النفس

إذا بدأت تشعر بالإرهاق أو الرغبة في الاستسلام، قم ببناء عزمك من خلال التحدث الإيجابي مع نفسك، ذكّر نفسك أنك تستحق أن يكون لديك وقت لنفسك. أهدافك مهمة، ويجب ألا تشعر بأنك ملزم بإعطاء وقتك وطاقتك لأشياء لا تجلب لك السعادة.

المماطلة للوقت

عندما يطلب شخص ما معروفًا، أخبره أنك بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير في الأمر.

إن قول "نعم" على الفور يمكن أن يجعلك تشعر بالالتزام والالتزام المفرط، لكن أخذ وقتك للرد على الطلب يمكن أن يمنحك الوقت لتقييمه وتحديد ما إذا كان هذا شيئًا تريد فعله حقًا. قبل أن تتخذ القرار، اسأل نفسك:

كم من الوقت سيستغرق هذا؟

هل هذا شيء أريد حقا أن أفعله؟

هل لدي الوقت للقيام بذلك؟

ما مدى التوتر الذي سأشعر به إذا قلت "نعم"؟

وقد وجدت الأبحاث أيضًا أنه حتى التوقف القصير قبل اتخاذ القرار يزيد من دقة اتخاذ القرار، ومن خلال منح نفسك لحظة، ستكون قادرًا بشكل أفضل على أن تقرر بدقة ما إذا كان هذا الشيء لديك الرغبة والوقت للقيام به.

تقييم الطلب

خطوة أخرى نحو التغلب على إرضاء الناس هي البحث عن العلامات التي تشير إلى أن الآخرين يحاولون الاستفادة من كرمك.

هل هناك أشخاص يبدو أنهم دائمًا يريدون شيئًا منك ولكنهم فجأة يصبحون غير متاحين إذا كنت في حاجة إليهم لرد الجميل؟ أو هل يبدو أن بعض الناس يدركون طبيعتك الكريمة ويسألون لأنهم يعرفون أنك لن تقول "لا"؟

إذا شعرت أنه يتم التلاعب بك للقيام بأشياء، فخصص بعض الوقت لتقييم الموقف وتحديد الطريقة التي تريد بها التعامل مع الطلب.

بالنسبة للمخالفين المتكررين أو الأشخاص الذين يستمرون في الإصرار على ضرورة مساعدتك، كن حازمًا وواضحًا.