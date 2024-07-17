فريق طبى يجرى عملية جراحية لطفلة مصابة بشلل ولادى كامل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى بقيادة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية في إجراء جراحة دقيقة استغرقت 7 ساعات لطفلة تبلغ من العمر 10 شهور، تعاني من شلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيمن مع عدم القدرة على الحركة.

وأجرى الدكتور حسان النعمانى عملية استكشاف للضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيمن، واستكشاف للأعصاب الخارجة من النخاع الشوكى من العمود الفقرى إلى الضفيرة العصبية، مع إصلاحها عن طريق الميكروسكوب الجراحى بوحدة الجراحات الميكروسكوبية.

وقال النعمانى إن وحدة الجراحات الميكروسكوبية من الوحدات المتميزة بالمستشفى الجامعى وتضم مجموعة من الكوادر الشابة النابغة فى هذا المجال، معرباً عن فخره واعتزازه بتأسيس تلك الوحدة، حيث لا تقتصر خدماتها العلاجية على محافظات الصعيد فقط بل تمتد لمحافظات الجمهورية، وتعد من الوحدات المتميزة التي تتعامل مع مرضى الإصابات التى ينتج عنها قطع فى الأوردة أو الشرايين أو الأعصاب أو الأوتار.

شارك الدكتور حسان النعماني في إجراء العملية فريق طبي من وحدة الجراحات الميكروسكوبية ضم كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، الدكتور أحمد فيصل مدرس، الدكتور محمد شحاته مدرس مساعد، الدكتور عبدالرحيم سمبل مدرس مساعد، الدكتور بسام عبدالرحيم مدرس مساعد، الدكتور محمود عبدالمولى والدكتور مصطفى عبداللاه معيدين بالوحدة، ومن قسم التخدير كلاً من الدكتور حسام حسن مدرس مساعد، والدكتور محمد أبو السعود معيد.