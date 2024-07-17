اليوم السابع
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علا الشافعى: ما يحدث فى الدول المحيطة بمثابة "كماشة على مصر".. فيديو

الأربعاء، 17 يوليو 2024 03:36 م
علا الشافعى: ما يحدث فى الدول المحيطة بمثابة "كماشة على مصر".. فيديو الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، أن ما يحدث فى الدول العربية "دول الجوار"، بمثابة "كماشة على مصر"، وهذا الأمر يتطلب وضع خاص فى التعامل مع الإعلام، لأن الظرف حرج الآن.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة في مصر"، ضمن فاعليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشر، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والكاتب الصحفي أسامة السعيد والكاتب الصحفي ماجد منير، يدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادى.

وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، أن هناك بعض النقاط التى يجب أن نقف عندها، لأن الصحافة حالياً تعانى من وضع مأسوى على مستوى التحدى ومستوى الأحداث الواقعة.

وأوضحت، أن التطور الكبير الذى حدث مع بداية الصحافة الإلكترونية وظهور صحافة الموبايل يعد الخطر الأعظم على المهنة، فصحافة الموبايل رغم أنها وسيلة نقل سريعة لحظة حدوث الخبر، إلا أنه مستقبل مرعب لهذا النوع من الصحافة، وهو ما يتم رصده فى حالة وقوع أى حدث يصاحبه وجود عدد كبير من المواطنين يرفعون الهواتف المحمولة لتصوير ورصد الحدث.







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