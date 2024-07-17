علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. مدبولى يكشف موعد نهاية أزمة الأدوية.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من حق مجلس النواب أن يوافق على برنامج الحكومة أو يرفضه، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهذا البرنامج لمدة 3 سنوات، متابعا فيما يتعلق بصندوق النقد: "علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر".

وتابع أن الحكومة تعمل على حل أزمة الأدوية، وسيتم انتهاء الأمر خلال 3 أشهر، موضحا أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة، وسيتم إعلان قرارات هامة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين، موضحا أنه سيتم اليوم عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد، موضحا أيضا أن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء.

انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب

استغلال الأصول لا يعنى بيعها ونعمل للاستفادة منها

نحتاج لـ 250 مليون دولار شهرياً للأدوية

علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر

إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين

الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة

عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بتشكيلها الجديد

أشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمال

خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال

وضع خطة الكهرباء للصيف المقبل تستهدف الاستفادة من الطاقة المتجددة

وعن واقعة محافظ سوهاج: يجب تحقيق أفضل خدمة للمواطن لكن دون تجاوز.. ويعتذر لطبيبة سوهاج: حقك عليا