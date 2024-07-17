عضو مجلس السيادة السودانى صلاح الدين آدم تور يؤدى القسم أمام البرهان

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أدى عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم تور القسم، اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بحضور رئيس القضاء والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف.



وقال صلاح الدين آدم - في تصريح صحفي عقب أدائه اليمين - "إن تعيينه في هذا المنصب يأتي في إطار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان"، مؤكدا أنه سيعمل مع زملائه في المجلس من أجل خدمة إنسان السودان ورعاية مصالحه"، موجها التحية إلى ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح الذين يبذلون الغالي لحفظ أمن الوطن.